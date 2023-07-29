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"Халява" в элитных отелях и виза от друга: НАПК взялось за Тимошенко, тот угрожает судом

29 июля 2023 01:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Халява" в элитных отелях и виза от друга: НАПК взялось за Тимошенко, тот угрожает судом
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время презентации. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подало в суд протокол о нарушении экс-замглавы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко. По данным проверки, он использовал полномочия в личных целях. В свою очередь Тимошенко заявил, что будет отстаивать свою честь в суде.

Об этом сообщает НАЗК.

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"В ходе проверки НАПК установлено, что должностное лицо использовало полномочия в личных интересах и дважды нарушило определенные законом ограничения по получению подарков лицом, занимающим особо ответственное положение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Тимошенко разрешил выезд за границу подчиненному под предлогом служебной командировки, но НАПК установило, что цель выезда была частным интересом — оформление виз для Тимошенко и его сына.

"Кроме того, экс-чиновник в течение прошлого года трижды безвозмездно проживал в гостиничном комплексе "Emili Resort", дважды из которых — вместе с женой и сыном. Подтвердить факт оплаты за проживание более чем на 45 тыс. грн не смог. Летом 2022 года Тимошенко получил бесплатные услуги по прокату авто Porsche Taycan на сумму 122 тыс. грн. Еще одним эпизодом является совершение им действий в условиях реального конфликта интересов", — сообщают в НАПК.

НАПК составило и направило в суд протокол о правонарушении Тимошенко на основании указанных фактов, но он не явился по приглашению. Он получил официальное приглашение на 15:00 28 июля 2023 года, однако не осуществил обещание явиться в агентство. Отмечается, что НАПК пришлет ему протокол для ознакомления по почте.

Комментарий Тимошенко

В свою очередь Тимошенко прокомментировал публикацию агентства, подчеркнув, что "ответил на все запросы НАПК и предоставил договоры и чеки".

"Я ответил на все запросы и вопросы НАПК более полугода назад. Предоставил все договоры, чеки и за прокат автомобиля, и за проживание в гостинице осенью прошлого года. И здесь, после полугода молчания, через несколько часов НАПК заканчивает все проверки и решает не принимать во внимание все мои ответы и документы. Ну, значит, встретимся в суде, и там я буду доказывать свою правоту", — заявил Тимошенко в комментарии Украинской правде.

Напомним, что бывшему одесскому военкому Евгению Борисову суд избрал меру пресечения. Его взяли под стражей с возможностью внесения залога.

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