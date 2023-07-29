Нардеп "Слуги народу" Холодов виїхав за кордон, де розбудовує бізнес, — Схеми

Народний депутат партії "Слуга народу" Андрій Холодов. Фото: Facebook / Андрій Холодов

Народний депутат партії "Слуга народу" Андрій Холодов у січні 2023 року перетнув кордон України й не повернувся. Пів року нардеп не буває на засіданнях Верховної Ради й не бере участі в голосуваннях.

Про це повідомляють Схеми.

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"Згідно з даними джерел "Схем" із доступом до бази перетину кордону, востаннє Андрій Холодов був в Україні 21 січня 2023 року. О 10-ій ранку цього дня він виїхав через пункт пропуску "Порубне" (Чернівецька область, на кордоні з Румунією) на автомобілі Mercedes GLS 450. Перед цим він пробув в Україні 10 днів, виїхавши 17 грудня 2022-го і повернувшись 11 січня цього року", — йдеться в повідомленні.

Перетин кордону Андрієм Холодовим. Фото: Схеми

Зазначається, що Холодов перебуває з сім'єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де в нього є маєток. Більше того нардеп намагається будувати бізнес, адже його дружина є співвласницею салону краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні.

Родинний маєток Андрія Холодова. Фото: Схеми

Салон краси LA SALUTE Sport&Beauty. Фото: Схеми

За словами першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, йому не відоме місце перебування Холодова.

"2023 року відпустки народному депутату України не надавалися, відрядження за кордон не оформлювалися. Починаючи з 21 січня будь-які виплати йому не здійснювались", — розповіли в Апараті Верховної Ради.

Голосування Андрія Холодова у Верховній Раді. Фото: Схеми

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські високопосадовці, які під час війни виїжджають на відпочинок за кордон, будуть звільнені. За його словами, це справедливо.

Джерело: t.me/cxemu

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції подало в суд протокол про порушення ексзаступника очільника Офісу Президента України Кирила Тимошенка. За даними перевірки, він використовував повноваження в особистих цілях. Своєю чергою Тимошенко заявив, що відстоюватиме свою честь у суді.