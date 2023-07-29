Нардеп "Слуги народу" Холодов виїхав за кордон, де розбудовує бізнес, — Схеми
Народний депутат партії "Слуга народу" Андрій Холодов у січні 2023 року перетнув кордон України й не повернувся. Пів року нардеп не буває на засіданнях Верховної Ради й не бере участі в голосуваннях.
Про це повідомляють Схеми.
Холодов виїхав за кордон і не повернувся
"Згідно з даними джерел "Схем" із доступом до бази перетину кордону, востаннє Андрій Холодов був в Україні 21 січня 2023 року. О 10-ій ранку цього дня він виїхав через пункт пропуску "Порубне" (Чернівецька область, на кордоні з Румунією) на автомобілі Mercedes GLS 450. Перед цим він пробув в Україні 10 днів, виїхавши 17 грудня 2022-го і повернувшись 11 січня цього року", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Холодов перебуває з сім'єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де в нього є маєток. Більше того нардеп намагається будувати бізнес, адже його дружина є співвласницею салону краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні.
За словами першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, йому не відоме місце перебування Холодова.
"2023 року відпустки народному депутату України не надавалися, відрядження за кордон не оформлювалися. Починаючи з 21 січня будь-які виплати йому не здійснювались", — розповіли в Апараті Верховної Ради.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські високопосадовці, які під час війни виїжджають на відпочинок за кордон, будуть звільнені. За його словами, це справедливо.
Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції подало в суд протокол про порушення ексзаступника очільника Офісу Президента України Кирила Тимошенка. За даними перевірки, він використовував повноваження в особистих цілях. Своєю чергою Тимошенко заявив, що відстоюватиме свою честь у суді.