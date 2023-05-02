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Напуганная "украинскими националистами" россиянка отдала телефонным мошенникам 20 млн рублей

2 мая 2023 12:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Напуганная "украинскими националистами" россиянка отдала телефонным мошенникам 20 млн рублей
Рубли, национальная валюта России. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Жительница российских Химок попала на крючок телефонных аферистов. Испугав женщину "украинскими националистами", мошенники выманили у нее 20 миллионов рублей.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Российская военнослужащая стала жертвой телефонных мошенников, которые для своей аферы использовали украинскую тему.

34-летней жительнице Химок Людмиле позвонили сначала "следователь по управлению с экономическими преступлениями", а затем "представитель ФСБ".

Мошенники сообщили россияне, что на ее имя был взят кредит, который вместе с собственными средствами якобы могут перевести "националистам в Украину".

Финансовые последствия аферы

В конце концов, к жертве мошеннической схемы позвонил "работник Центробанка РФ".

Он заявил, что женщина должна снять все средства, взять еще несколько кредитов и все эти деньги отправить на "безопасные счета".

Таким образом, 34-летняя россиянка передала телефонным аферистам 20 миллионов рублей.

Позже Людмила заявила полицейским, которые начали расследовать ее дело, что вообще не слышала о таком виде афер, как телефонное мошенничество.

Напомним, что в Украине во время войны появились такие мошенники, которые предлагают "помощь" переселенцам.

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