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В Мінреінтеграції попередили про активізацію шахраїв, які пропонують "допомогу" переселенцям

30 квітня 2023 17:39
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
В Мінреінтеграції попередили про активізацію шахраїв, які пропонують "допомогу" переселенцям
Людина, яка вводить дані банківської картки. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У Мінреінтеграції повідомили, що у соціальних мережах і телеграм-каналах знову активізувалися шахраї. Вони нібито пропонують допомогу для внутрішньо переміщених осіб від міжнародних організацій.

Про це інформує Мінреінтеграції.

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Зазначається, що крім соцмереж аферисти створюють фішингові сайти, які за інтерфейсом нагадують сайти для оформлення соціальних виплат, зокрема єПідтримки, допомоги від ЄС, різних програм благодійних фондів.

Мінреінтеграції наголошує, що вся інформація про отримання допомоги від міжнародних донорів публікується виключно на офіційних сайтах державних органів та міжнародних організацій.

"На офіційному ресурсі можуть запитати анкетні дані та номер банківського рахунку. Але міжнародний донор ніколи не буде просити надати дані щодо банківської картки. Тому у жодному разі не надавайте номер банківської картки, CVV-код і PIN-код до вашої картки", — повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, що останнім часом шахраї вигадують все більше прийомів та засобів, аби заволодіти вашими коштами. Щоб не потрапити до пастки, ви повинні знати правила користування банкоматів.

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