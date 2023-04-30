В Минреинтеграции предупредили об активизации мошенников, предлагающих "помощь" переселенцам

Человек, вводящий данные банковской карты. Фото: google.com

В Минреинтеграции сообщили, что в социальных сетях и телеграмм-каналах снова активизировались мошенники. Они предлагают помощь для внутренне перемещенных лиц от международных организаций.

Об этом информирует Минреинтеграция.

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Активизация мошенников

Отмечается, что кроме соцсетей аферисты создают фишинговые сайты, которые по интерфейсу напоминают сайты для оформления социальных выплат, в частности, Поддержки, помощи от ЕС, различных программ благотворительных фондов.

Минреинтеграция отмечает, что вся информация о получении помощи от международных доноров публикуется исключительно на официальных сайтах государственных органов и международных организаций.

"На официальном ресурсе могут запросить анкетные данные и номер банковского счета. Но международный донор никогда не будет просить предоставить данные о банковской карте. Поэтому ни в коем случае не предоставляйте номер банковской карты, CVV-код и PIN-код к вашей карте", — сообщает министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, что в последнее время мошенники придумывают все больше приемов и средств, чтобы завладеть вашими средствами. Чтобы не попасть в ловушку, вы должны знать правила использования банкоматов.