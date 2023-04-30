В Минреинтеграции предупредили об активизации мошенников, предлагающих "помощь" переселенцам
В Минреинтеграции сообщили, что в социальных сетях и телеграмм-каналах снова активизировались мошенники. Они предлагают помощь для внутренне перемещенных лиц от международных организаций.
Об этом информирует Минреинтеграция.
Активизация мошенников
Отмечается, что кроме соцсетей аферисты создают фишинговые сайты, которые по интерфейсу напоминают сайты для оформления социальных выплат, в частности, Поддержки, помощи от ЕС, различных программ благотворительных фондов.
Минреинтеграция отмечает, что вся информация о получении помощи от международных доноров публикуется исключительно на официальных сайтах государственных органов и международных организаций.
"На официальном ресурсе могут запросить анкетные данные и номер банковского счета. Но международный донор никогда не будет просить предоставить данные о банковской карте. Поэтому ни в коем случае не предоставляйте номер банковской карты, CVV-код и PIN-код к вашей карте", — сообщает министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Напомним, что в последнее время мошенники придумывают все больше приемов и средств, чтобы завладеть вашими средствами. Чтобы не попасть в ловушку, вы должны знать правила использования банкоматов.