Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Налякана "українськими націоналістами" росіянка віддала телефонним шахраям 20 млн рублів arrow

Налякана "українськими націоналістами" росіянка віддала телефонним шахраям 20 млн рублів

2 травня 2023 12:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Налякана "українськими націоналістами" росіянка віддала телефонним шахраям 20 млн рублів
Рублі, національна валюта Росії. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Мешканка російських Хімок потрапила на гачок телефонних аферистів. Налякавши жінку “українськими націоналістами”, шахраї видурили у неї 20 мільйонів рублів.

Про це повідомив Telegram-канал Baza.

Читайте також:

Російські шахраї та "українські націоналісти"

Російська військовослужбовиця стала жертвою телефонних шахраїв, які для своєї афери використали українську тему.

34-річній мешканці Хімок Людмилі подзвонили спочатку "слідчий із управління з економічними злочинами", а потім "представник ФСБ".

Шахраї повідомили росіянці, що на її ім’я був взятий кредит, який разом із її власними коштами нібито можуть переказати "націоналістам в Україну".

Фінансові наслідки афери

Врешті-решт до жертви шахрайської схеми подзвонив "працівник Центробанку РФ".

Він заявив, що жінка має зняти усі кошти, взяти ще кілька кредитів — і усі ці гроші відправити на "безпечні рахунки".

Таким чином, 34-річна росіянка передала телефонним аферистам 20 мільйонів рублів.

Пізніше Людмила заявила поліцейським, які почали розслідувати її справу, що взагалі не чула про такий вид афер, як телефонне шахрайство.

Нагадаємо, що в Україні під час війни з’явилися такі шахраї, які пропонують "допомогу" переселенцям.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB