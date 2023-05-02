Налякана "українськими націоналістами" росіянка віддала телефонним шахраям 20 млн рублів

Рублі, національна валюта Росії. Фото: росЗМІ

Мешканка російських Хімок потрапила на гачок телефонних аферистів. Налякавши жінку “українськими націоналістами”, шахраї видурили у неї 20 мільйонів рублів.

Про це повідомив Telegram-канал Baza.

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Російські шахраї та "українські націоналісти"

Російська військовослужбовиця стала жертвою телефонних шахраїв, які для своєї афери використали українську тему.

34-річній мешканці Хімок Людмилі подзвонили спочатку "слідчий із управління з економічними злочинами", а потім "представник ФСБ".

Шахраї повідомили росіянці, що на її ім’я був взятий кредит, який разом із її власними коштами нібито можуть переказати "націоналістам в Україну".

Фінансові наслідки афери

Врешті-решт до жертви шахрайської схеми подзвонив "працівник Центробанку РФ".

Він заявив, що жінка має зняти усі кошти, взяти ще кілька кредитів — і усі ці гроші відправити на "безпечні рахунки".

Таким чином, 34-річна росіянка передала телефонним аферистам 20 мільйонів рублів.

Пізніше Людмила заявила поліцейським, які почали розслідувати її справу, що взагалі не чула про такий вид афер, як телефонне шахрайство.

Нагадаємо, що в Україні під час війни з’явилися такі шахраї, які пропонують "допомогу" переселенцям.