Налякана "українськими націоналістами" росіянка віддала телефонним шахраям 20 млн рублів
Мешканка російських Хімок потрапила на гачок телефонних аферистів. Налякавши жінку “українськими націоналістами”, шахраї видурили у неї 20 мільйонів рублів.
Про це повідомив Telegram-канал Baza.
Російські шахраї та "українські націоналісти"
Російська військовослужбовиця стала жертвою телефонних шахраїв, які для своєї афери використали українську тему.
34-річній мешканці Хімок Людмилі подзвонили спочатку "слідчий із управління з економічними злочинами", а потім "представник ФСБ".
Шахраї повідомили росіянці, що на її ім’я був взятий кредит, який разом із її власними коштами нібито можуть переказати "націоналістам в Україну".
Фінансові наслідки афери
Врешті-решт до жертви шахрайської схеми подзвонив "працівник Центробанку РФ".
Він заявив, що жінка має зняти усі кошти, взяти ще кілька кредитів — і усі ці гроші відправити на "безпечні рахунки".
Таким чином, 34-річна росіянка передала телефонним аферистам 20 мільйонів рублів.
Пізніше Людмила заявила поліцейським, які почали розслідувати її справу, що взагалі не чула про такий вид афер, як телефонне шахрайство.
Нагадаємо, що в Україні під час війни з’явилися такі шахраї, які пропонують "допомогу" переселенцям.