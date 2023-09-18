НАБУ завершило расследовать дело главы ГСА Алексея Сальникова

Председатель Государственной судебной администрации Алексей Сальников. Фото: ГСА Украины

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении главы Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова. Он подозревается в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия и в завладении чужим имуществом путем обмана.

Об этом сообщили в САП.

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Детективам НАБУ дано поручение открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления.

"В рамках досудебного расследования установлено, что в марте 2023 года глава ГСА Украины получил от человека 7,5 тыс. долл. США. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тыс. долл. США вроде бы передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия", — говорится в материалах следствия.

В НАБУ рассказали, что в дальнейшем глава ГСА сообщал лицу о том, что вопрос решается и что он общался об обстоятельствах дела с председателем Верховного Суда. В то же время, задержку в принятии решения объяснял объективными причинами.

После разоблачения бывшего председателя Верховного Суда должностное лицо продолжало убеждать, что оговоренное решение будет принято и по этому поводу он планирует пообщаться с председателем одного из кассационных судов. В то же время, намерения общаться у него не было, средства передавать кому-либо для решения этого вопроса не собирался, как и не собирался возвращать полученные средства лицу.

"К подозреваемому применена мера пресечения в виде залога в сумме 805,2 тысяч гривен. Председатель Государственной судебной администрации Украины отстранен от занимаемой должности до 24.09.2023", — сообщили в САП.

Ранее мы сообщали, что суд взял под стражу бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта", не внесшего определенный судом размер залога. Во исполнение решения суда подозреваемый взят под стражу в зале суда.

Напомним, НАБУ завершило расследование по делу киностудии имени Довженко.