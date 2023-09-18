НАБУ завершило розслідувати справу голови ДСА Олексія Сальнікова

Голова Державної судової адміністрації Олексій Сальніков.Фото: ДСА України

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно голови Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова. Його підозрюють у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману.

Про це повідомили у САП.

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"У межах досудового розслідування встановлено, що у березні 2023 року голова ДСА України отримав від особи 7,5 тис. дол. США. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тис. дол. США начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства", — говориться у матеріалах слідства.

В НАБУ розповіли, що у подальшому голова ДСА повідомляв особу про те, що питання вирішується, і що він спілкувався про обставини справи з головою Верховного Суду. Водночас затримку у прийнятті рішення пояснював об’єктивними причинами.

Після викриття колишнього Голови Верховного Суду, посадовець продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде прийнято і з цього приводу він планує поспілкуватися з Головою одного з касаційних судів. Водночас наміру спілкуватися він не мав, кошти передавати будь-кому для вирішення цього питання не збирався, як і не збирався повертати отримані кошти особі.

"До підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 805,2 тисяч гривень. Голову Державної судової адміністрації України відсторонено від займаної посади до 24.09.2023", — повідомили в САП.

Раніше ми повідомляли, що суд взяв під варту колишнього керівника "Спецтехноекспорту", який не вніс визначений судом розмір застави. На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду.

Нагадаємо, НАБУ завершило розслідування у справі кіностудії імені Довженка.