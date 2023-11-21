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НАБУ подозревает действующего нардепа в попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления

21 ноября 2023 15:08
обновлено: 15:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
НАБУ подозревает действующего нардепа в попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления
Разоблачение нардепа на подкупе. Фото: НАБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Правоохранители разоблачили действующего народного депутата по совместительству владельца крупного строительного и аграрного бизнесов на попытке подкупа. Процент с заработка он обещал за предоставление его компании подряда по восстановлению инфраструктурных объектов.

Об этом сообщает НАБУ.

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Так, в августе 2023 года нардеп обратился к топ-чиновнику Министерства восстановления с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 млрд гривен.

За это он пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. А для согласования договоренностей депутат привлек директора компании.

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Нардеп, разоблаченный на подкупе топ-чиновника. Фото: НАБУ

Отмечается, что после поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины нардеп через доверенное лицо предоставил обличителю-топ-чиновнику обещанный процент в сумме 150 тыс. долларов.

Передача средств состоялась на паркинге одного из столичных супермаркетов, а деньги находились в китайской шкатулке.

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Деньги, которые нардеп передал чиновнику. Фото: НАБУ

Напомним, что стражам порядка НАБУ и САП удалось разоблачить народного депутата на попытке подкупа председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Народный избранник предлагал топ-чиновнику взятку в биткоинах.

Также мы писали, что Командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" пытались дать взятку. За это злоумышленники хотели получить разрешение на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.

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