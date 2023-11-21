НАБУ підозрює чинного нардепа у спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення

Викриття нардепа на підкупі. Фото: НАБУ

Правоохоронці викрили чинного народного депутата, за сумісництвом власника великого будівельного та аграрного бізнесів, на спробі підкупу. Відсоток із заробітку він обіцяв за надання його компанії підрядів з відбудови інфраструктурних об’єктів.

Про це повідомляє НАБУ.

Читайте також:

Нардеп пропонував хабар топпосадоовцю

Так, у серпні 2023 року нардеп звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 млрд гривень.

За це він пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. А для узгодження домовленостей депутат залучив директора компанії.

Нардеп, якого викрили на підкупі топпосадовця. Фото: НАБУ

Зазначається, що після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України нардеп через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю обіцяний відсоток у сумі 150 тис. доларів.

Передача коштів відбулася на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші були в китайській шкатулці.

Гроші, які нардеп передав посадовцю. Фото: НАБУ

Нагадаємо, що правоохоронцям НАБУ та САП вдалося викрити народного депутата на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Народний обранець пропонував топпосадовцю хабар у біткоїнах.

Також ми писали, що Командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" намагалися дати хабар. За це зловмисники хотіли отримати дозвіл на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.