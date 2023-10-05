На Закарпатье разоблачили дельца, который продавал машины, переданные благотворителями для ВСУ

Разоблачение злоумышленника. Фото: Департамент стратегических расследований Нацполиции

В Закарпатской области будут судить мужчину, продававшего автомобили, ввезенные под видом гуманитарной помощи. За такое преступление ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

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Когда разоблачили фигуранта

Фигуранта удалось разоблачить в августе 2023 года во время продажи очередного автомобиля. За него он просил 5 800 тысяч долларов США. Транспортное средство было ввезено на территорию Украины именно под видом гуманитарки. До этого ему удалось продать еще один автомобиль, который передали благотворители, гражданским людям за четыре тысячи долларов.

Кто передал авто

"Согласно поданным декларациям "О перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью", транспортные средства передали немецкие волонтеры одному из украинских благотворительных фондов для нужд ВСУ", — отмечают в сообщении.

Наказание для злоумышленника

Благодаря доказательствам, которые удалось собрать, злоумышленнику сообщили о подозрении в незаконном использовании, чтобы получить прибыль от гуманитарной помощи, совершенную во время действия военного положения.

В суде избрали мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей и внесением залога, а именно 53 тысячи гривен, которые он уже оплатил.

В настоящее время обвинительный акт правоохранители направили в суд. Из-за такого преступления он может получить семь лет тюрьмы.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили мошенников, продававших несуществующие автомобили для Вооруженных сил Украины. В общей сложности к преступной схеме было привлечено по меньшей мере 22 человека.