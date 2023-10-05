На Закарпатті викрили ділка, який продавав автівки, передані благодійниками для ЗСУ

Викриття зловмисника. Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

В Закарпатській області судитимуть чоловіка, який продавав автомобілі, ввезені під виглядом гуманітарної допомоги. За такий злочин йому може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Коли викрили фігуранта

Фігуранта вдалося викрити у серпні 2023 року під час продажу чергової автівки. За неї він просив 5 800 тисяч доларів США. Транспортний засіб ввезли на територію України саме під виглядом гуманітарки. До цього йому вдалося продати ще одну автівку, яку передали благодійники, цивільним людям за чотири тисячі доларів.

Хто передав авто

"Згідно з поданими деклараціями "Про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою", транспортні засоби передали німецькі волонтери одному з українських благодійних фондів для потреб ЗСУ", — зазначають у повідомленні.

Покарання для зловмисника

Завдяки доказам, які вдалося зібрати, зловмиснику повідомили про підозру щодо незаконного використання, аби отримати прибуток від гуманітарної допомоги, яке вчинене під час дії воєнного стану.

У суді обрали чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та внесенням застави, а саме 53 тисячі гривень, які він вже сплатив.

Нині обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду. Через такий злочин він може отримати сім років в'язниці.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили шахраїв, які продавали неіснуючі автомобілі для Збройних сил України. Загалом до злочинної схеми було залучено щонайменше 22 особи.