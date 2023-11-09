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На Закарпатье организовали схему пересечения границы через реку Тиса

9 ноября 2023 17:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Закарпатье организовали схему пересечения границы через реку Тиса
Задержанные фигуранты и правоохранители. Фото: ГПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На Закарпатье задержали троих организаторов переправки мужчин через границу. По замыслу, "клиенты" должны были пересечь реку Тиса.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Переправка мужчин за границу через Тису

Фигуранты предлагали "клиентам" пересечь реку Тиса, глубина которой сейчас достигает четырех метров, за 3 тысячи долларов.

Задержание фигуранта, организовавшего схему переправки мужчин за границу
Задержание фигуранта. Фото: ГПСУ
Задержание фигуранта, организовавшего схему переправки мужчин за границу
Задержание фигуранта. Фото: ГПСУ

"В сумму $3000 входили "услуги" по доставке до границы, предоставление места жительства и обеспечение гидрокостюмом", — говорится в сообщении.

Деньги, которые изъяли у фигурантов в Закарпатье
Деньги, которые изъяли у фигурантов. Фото: ГНСУ
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Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда обнаружили мужчину, который пытался незаконно пересечь границу, используя фальшивые документы. В контрольно-пропускном пункте "Дьяково" в ходе проверки пассажирского автобуса было установлено, что один из шоферов предъявил полностью поддельную лицензию на управление автомобилем.

Также мы писали, что пограничники задержали уклонистов, которые планировали незаконно пересечь границу на Закарпатье. Случилось это 5 ноября, мужчины намеревались попасть в Венгрию и Румынию.

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