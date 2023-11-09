На Закарпатті організували схему перетину кордону через річку Тиса

Затримані фігуранти та правоохоронці. Фото: ДПСУ

На Закарпатті затримали трьох організаторів переправлення чоловіків через кордон. За задумом, "клієнти" повинні були перетнути річку Тиса.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Фігуранти пропонували "клієнтам" перетнути річку Тиса, глибина якої зараз сягає чотирьох метрів, за 3 тисячі доларів.

Затримання фігуранта. Фото: ДПСУ

Затримання фігуранта. Фото: ДПСУ

"У суму $3000 входили "послуги" з доставки до кордону, надання місця проживання та забезпечення гідрокостюмом", — йдеться у повідомленні.

Гроші, які вилучили у фігурантів. Фото: ДПСУ

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, використовуючи фальшиві документи. У контрольно-пропускному пункті "Дьяково" в процесі перевірки пасажирського автобуса було встановлено, що один із шоферів пред'явив повністю підроблену ліцензію на керування автомобілем.

Також ми писали, що прикордонники затримали ухилянтів, що планували незаконно перетнути кордон на Закарпатті. Сталося це 5 листопада, чоловіки мали намір потрапити до Угорщини та Румунії.