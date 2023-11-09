На Закарпатті організували схему перетину кордону через річку Тиса
На Закарпатті затримали трьох організаторів переправлення чоловіків через кордон. За задумом, "клієнти" повинні були перетнути річку Тиса.
Про це повідомляє ДПСУ.
Переправлення чоловіків за кордон через Тису
Фігуранти пропонували "клієнтам" перетнути річку Тиса, глибина якої зараз сягає чотирьох метрів, за 3 тисячі доларів.
"У суму $3000 входили "послуги" з доставки до кордону, надання місця проживання та забезпечення гідрокостюмом", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, використовуючи фальшиві документи. У контрольно-пропускному пункті "Дьяково" в процесі перевірки пасажирського автобуса було встановлено, що один із шоферів пред'явив повністю підроблену ліцензію на керування автомобілем.
Також ми писали, що прикордонники затримали ухилянтів, що планували незаконно перетнути кордон на Закарпатті. Сталося це 5 листопада, чоловіки мали намір потрапити до Угорщини та Румунії.
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