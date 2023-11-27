В Винницкой области заключенные обворовывали клиентов одного из ведущих банков Украины

Следственные действия в помещении колонии. Фото: СБУ

В колонии в Винницкой области функционировал подпольный колл-центр, который массово выманивал деньги с банковских карт украинцев. Киберспециалисты Службы безопасности Украины и сотрудники Киберполиции нейтрализовали эту преступную группу.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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"На счету" карт злоумышленников почти 70% всех мошеннических схем, когда-либо применившихся к одному из ведущих госбанков Украины. При этом количество обманутых клиентов составляет десятки тысяч.

"По данным следствия, участниками схемы было около 30 заключенных Винницкой колонии. Отбывая сроки в тюрьме, они обзванивали вкладчиков финучреждений и под видом предоставления онлайн услуг похищали у них средства", — сообщили в СБУ.

Установлено, что незаконную деятельность организовал так называемый "смотрящий" по одной из исправительных колоний Винницкой области по кличке "Геша".

К незаконной деятельности он привлек до 30 человек, большинство из которых отбывали тюремное заключение, или их сообщников, уже отсидевших свой срок.

Разоблаченные СБУ мошенники. Фото: СБУ

Задержанный мошенник. Фото: СБУ

Задержанный мошенник. Фото: СБУ

Как работала схема

Фигуранты звонили по телефону клиентам банка и представлялись "сотрудниками службы безопасности" финучреждения. Во время таких разговоров злоумышленники сообщали вкладчикам, что их расчетные карты якобы пытаются сломать мошенники.

Затем злоумышленники предлагали гражданам перевести средства на так называемый "безопасный счет" через онлайн-приложение, чтобы "уберечь сбережения от похитителей". В результате фигуранты убеждали потерпевших переводить свои деньги на подконтрольные мошенникам банковские счета.

На основании собранных доказательств 10 злоумышленникам сообщено о подозрении по разным статьям Уголовного кодекса Украины:

2 лицам — по ч. 2 ст. 255-1 (установление и распространение преступного воздействия, совершенное в учреждениях исполнения наказаний), ч. 4 ст. 190 (мошенничество);

1 лицу — по ч. 5 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией собой, которая находится в статусе субъекта повышенного преступного воздействия, в том числе в статусе "вора в законе", ч. 4 ст. 190 (мошенничество);

7 лицам — по ч. 4 ст. 190 (мошенничество).

Изъятые у злоумышленников банковские карты. Фото: СБУ

Изъятые у злоумышленников денежные средства. Фото: СБУ

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины задержали "расконсервированного" агента ФСБ, более года находившегося в "режиме ожидания" на приграничной территории Черниговщины. Он собирал данные о дислокации украинских защитников в регионе.