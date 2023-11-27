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На Вінничині в'язні обкрадали клієнтів одного з провідних банків України

27 листопада 2023 15:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Вінничині в'язні обкрадали клієнтів одного з провідних банків України
Слідчі дії у приміщенні колонії. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У колонії на Вінничині функціонував підпільний кол-центр, який масово видурював гроші з банківських карток українців. Кіберфахівці Служби безпеки України та співробітники Кіберполіції нейтралізували цю злочинну групу.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

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"На рахунку" карток зловмисників майже 70% усіх шахрайським схем, які коли-небудь застосувались до одного із провідних держбанків України. При цьому кількість ошуканих клієнтів сягає десятків тисяч.

"За даними слідства, учасниками схеми було майже 30 в’язнів Вінницької колонії. Відбуваючи строки у тюрмі, вони обдзвонювали вкладників фінустанов і під виглядом надання онлайн послуг викрадали у них кошти", — повідомили в СБУ.

Встановлено, що незаконну діяльність організував так званий "смотрящий" за однією з виправних колоній Вінниччини на прізвисько "Гєша".

До незаконної діяльності він залучив до 30 осіб, більшість з яких відбували тюремне ув'язнення, або їхніх спільників, які вже відсиділи свій термін.

шахраї
 Викриті СБУ шахраї. Фото: СБУ
шахраї
Затриманий шахрай. Фото: СБУ
шахраї
Затриманий шахрай. Фото: СБУ

Як працювала схема

Фігуранти телефонували клієнтам банку та представлялись "співробітниками служби безпеки" фінустанови. Під час таких розмов зловмисники повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки нібито намагаються зламати шахраї.

Потім зловмисники пропонували громадянам перевести кошти на так званий "безпековий рахунок" через онлайн-додаток, щоб "вберегти заощадження від викрадачів". В результаті фігуранти переконували потерпілих переводити свої гроші на підконтрольні шахраям банківські рахунки. 

На підставі зібраних доказів 10 зловмисникам повідомлено про підозру за різними статтями Кримінального кодексу України:

  • 2 особам — за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу, вчинене в установах виконання покарань), ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
  • 1 особі — за ч. 5 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією собою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, в тому числі у статусі "злодія в законі", ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
  • 7 особам — за ч. 4 ст. 190 (шахрайство).
картки
Вилучені у зловмисників банківські картки. Фото: СБУ
гроші
Вилучені у зловмисників кошти. Фото: СБУ

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України затримали "розконсервованого" агента ФСБ, який понад рік перебував у "режимі очікування" на прикордонній території Чернігівщини. Він збирав дані про дислокацію українських захисників у регіоні.

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