В Винницкой области осуждена пара, причастная к убийству полуторамесячного ребенка

Трагедия произошла в январе 2019 года

Винницкая окружная прокуратура доказала в суде виновность матери и ее сожителя в смерти младенца. Подозреваемые получили пять и девять лет за решеткой.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Так, ювенальным прокурором в суде доказано, что в январе 2019 года обвиняемого мужчину разозлил плач полуторамесячного сына сожительницы. Он выхватил из рук матери малыша и, прилагая физическую силу, швырнул ребенка о деревянную доску дивана.

В свою очередь, мать мальчика, осознавая, что ее сын в результате полученных травм находится в опасном для жизни состоянии, не обратилась в медицинское учреждение. В результате ребенок погиб.

В суде мать ребенка свою вину признала полностью. А вот обвиняемый вины не признал, переведя ответственность исключительно на женщину.

Известно, что мать мальчика получила пять лет за решеткой, а ее сожитель — девять.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре приговорили к восьми годам женщину, которая сделала смертельную инъекцию своему полуторагодовалому сыну.