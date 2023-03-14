На Вінниччині засуджено пару, яка причетна до вбивства півторамісячної дитини
Вінницька окружна прокуратура довела у суді винуватість матері та її співмешканця у смерті немовляти. Підозрювані отримали п'ять і дев'ять років за ґратами.
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
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Так, ювенальним прокурором у суді доведено, що у січні 2019 року обвинуваченого чоловіка роздратував плач півторамісячного сина співмешканки. Він вихопив з рук матері малюка та, докладаючи фізичну силу, жбурнув дитину об дерев'яну дошку дивану.
Своєю чергою, матір хлопчика, усвідомлюючи, що її син внаслідок отриманих травм перебуває у небезпечному для життя стані, не звернулася до медичної установи. Як наслідок дитина загинула.
У суді мати дитини свою вину визнала повністю. А от обвинувачений вини не визнав, переклавши відповідальність виключно на жінку.
Відомо, що матір хлопчика отримала п'ять років за ґратами, а її співмешканець — дев'ять.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі засудили до восьми років жінку, яка зробила смертельну ін’єкцію своєму півторарічному сину.