На Тернопольщине судья избил девушку: известны причины конфликта

В деле фигурирует судья Бережанского райсуда Василий Крамар. Скриншот: соцсети

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В Тернопольской области произошёл очередной криминальный инцидент. На этот раз — с участием служителя Фемиды.

Об этом сообщают соцсети.

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Происшествие случилось вечером 23 сентября. В полицию обратилась девушка с заявлением, что во время словесного спора на улице её стал избивать судья Бережанского районного суда Тернопольской области Василий Крамар.

Утверждается, что потерпевшая стояла на улице у своего дома со своей собакой. Однако проходивший мимо служитель Фемиды решил, что собака должна находиться во дворе, а не бегать по улице. Крамар схватил собаку за голову, после чего животное укусило судью за руку. Когда Крамар отпустил пса, то деревянной калиткой прижал правую руку девушки, ударил в область правого плеча и левой рукой больно схватил за кисть.

Полицейское управление Тернопольской области по факту побоев возбудило уголовное дело. Теперь горе-судье грозят исправительные работы сроком до одного года.

Напомним, что ранее в Тернопольской области СБУ арестовала депутата сельсовета по обвинению во взяточничестве и пособничестве в избежании ротации мобилизованных. В том же месте Генпрокуратура разоблачила преступную схему адвоката и "гадалки": совместными действиями они обманули мужчину на 300 тысяч долларов США.

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