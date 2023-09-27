На Тернопільщині суддя побив дівчину: відомі причини конфлікту

В справі фігурує суддя Бережанського райсуду Василь Крамар. Скриншот: соцмережі

У Тернопільській області трапився черговий кримінальний інцидент. Цього разу за участю служителя Феміди.

Про це повідомляють соцмережі.

Читайте також:

Суддя зневажив тварину дівчини

Пригода сталася увечері 23 вересня. До поліції звернулася дівчина із заявою, що під час словесної суперечки на вулиці її почав бити суддя Бережанського районного суду Тернопільської області Василь Крамар.

Стверджується, що потерпіла стояла на вулиці біля свого будинку зі своїм собакою. Однак служитель Феміди, який проходив повз, вирішив, що собака повинен перебувати у дворі, а не бігати вулицею. Крамар схопив собаку за голову, після чого тварина вкусила суддю за руку. Коли Крамар відпустив пса, то дерев’яною хвірткою притиснув праву руку дівчини, вдарив в область правого плеча та лівою рукою боляче схопив за кисть.

Поліцейське управління Тернопільської області за фактом побоїв відкрило кримінальну справу. Наразі горе-судді загрожують виправні роботи терміном до одного року.

Нагадаємо, що раніше на Тернопільщині СБУ заарештувала депутата сільради за звинуваченням у хабарництві щодо посібництва в уникненні ротації мобілізованих. В тому ж місці Генпрокуратура викрила злочинну схему адвоката та "ворожки": спільними діями вони надурили чоловіка на 300 тисяч доларів США.