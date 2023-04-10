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На Прикарпатье мошенник собирал деньги на ВСУ: детали расследования

10 апреля 2023 16:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На Прикарпатье мошенник собирал деньги на ВСУ: детали расследования
Киберполицейские в Прикарпатье раскрыли дело мошенника. Фото: Нацполиция в Ивано-Франковской области
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Киберполицейские в Прикарпатье раскрыли дело мошенника, который создавал ложные объявления в социальных сетях, выманивая деньги у людей, желающих помочь украинским военным. 

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Ивано-Франковской области.

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Детали расследования

Сотрудники киберполиции Ивано-Франковской области, оперативники управления уголовного розыска и следователи Долинского отделения полиции задокументировали деятельность преступника. 

Известно, что 32-летний мужчина из города Долина создавал фальшивые страницы на Facebook, публиковал объявления о помощи Вооруженным силам Украины под предлогом приобретения транспортных средств и выманивал у людей задатки. Мошенник обманул по меньшей мере 20 граждан, которые, желая помочь украинской армии, перевели ему около 50 тысяч гривен. Правоохранители продолжают устанавливать окончательное количество потерпевших и полученную им сумму.

При обыске в доме злоумышленника были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские платежные карты, черновые записи, денежные средства и другие вещественные доказательства его преступной деятельности. Мужчина не имел постоянной работы и ранее не судим. Созданные им фальшивые страницы и объявления были удалены правоохранительными органами.

Фигуранту было предъявлено обвинение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 УК Украины. Досудебное расследование по данному делу продолжается.

Напомним, что СБУ ликвидировала в Кропивницком ботоферму. Она создала более 3 тысяч фейковых аккаунтов для информационных диверсий против Украины.

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