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На Прикарпатті шахрай збирав гроші на ЗСУ: деталі розслідування

10 квітня 2023 16:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Прикарпатті шахрай збирав гроші на ЗСУ: деталі розслідування
Кіберполіцейські на Прикарпатті розкрили справу шахрая. Фото: Нацполіція в Івано-Франківській області
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Кіберполіцейські на Прикарпатті розкрили справу шахрая , який створював неправдиві оголошення у соціальних мережах, виманюючи гроші у людей, які бажають допомогти українським військовим.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Івано-Франківській області.

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Деталі розслідування

Співробітники кіберполіції Івано-Франківської області, оперативники управління карного розшуку та слідчі Долинського відділення поліції задокументували діяльність злочинця.

Відомо, що 32-річний чоловік із міста Долина створював фальшиві сторінки на Facebook, публікував оголошення про допомогу Збройним силам України під приводом придбання транспортних засобів та виманював у людей задатки. Шахрай обдурив щонайменше 20 громадян, які, бажаючи допомогти українській армії, перевели йому близько 50 тисяч гривень. Правоохоронці продовжують встановлювати остаточну кількість потерпілих та отриману ним суму.

Під час обшуку в будинку зловмисника було виявлено та вилучено мобільні телефони, сім-карти, банківські платіжні картки, чорнові записи, кошти та інші речові докази його злочинної діяльності. Чоловік у відсутності постійної роботи й раніше не судимий. Створені ним фальшиві сторінки та оголошення було видалено правоохоронними органами.

Фігуранту було висунуто звинувачення у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України. Досудове розслідування у цій справі триває.

Нагадаємо, що СБУ ліквідувала у Кропивницькому ботоферму. Вона створила понад 3 тисячі фейкових акаунтів для інформаційних диверсій проти України.

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