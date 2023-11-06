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На Прикарпатье мужчина совершил нападение на АЗС

6 ноября 2023 13:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Прикарпатье мужчина совершил нападение на АЗС
Правоохранители и задержанный мужчина, совершивший нападение на АЗС. Фото: facebook.com/frankivsk.police
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На Прикарпатье мужчина совершил нападение на АЗС. Его уже задержали правоохранители.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

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Нападение на АЗС

"Нападавший приехал на своем автомобиле на АЗС, где совершил разбойное нападение. После совершенного покинул место преступления. Благодаря слаженной работе правоохранителей за считанные часы фигуранта оперативно задержали", — говорится в сообщении.

правоохранители и задержанный мужчина, совершивший нападение на АЗС на Прикарпатье
Правоохранители и задержанный мужчина, совершивший нападение на АЗС. Фото: facebook.com/frankivsk.police

Инцидент произошел на территории АЗС в городе Долина. В помещении заправки мужчина угрожая предметом, похожим на пистолет, требовал у оператора отдать мобильный телефон.

Затем фигурант подошел к кассовой зоне, вытащил предмет, похожий на нож, и направил на женщину — кассира. Он заставил отдать ему все деньги из кассы — более 10 тысяч гривен.

Нападающий забрал мобильный телефон и наличные деньги, а затем покинул АЗС и уехал в неизвестном направлении на автомобиле.

"Получив оперативную информацию, полицейские в селе Пийло в Калушском районе остановили автомобиль Toyota Yaris, на котором предположительно передвигался нападающий. Информация подтвердилась", — говорится в сообщении.

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Автомобиль фигуранта. Фото: facebook.com/frankivsk.police

За рулем был 37-летний житель Долины. При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили похищенные денежные средства, нож и пистолет, которыми угрожал разбойник.

Правоохранители объявили фигуранту подозрение в разбое, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения.

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Пост полиции Ивано-Франковской области. Фото: скриншот

Напомним, в Сумской области правоохранители изъяли из незаконного обращения оружие и боеприпасы. Их похитили из воинской части.

Также мы писали, что житель Дрогобыча Львовской области убил свою жену металлической гантелей. Он ударил ее по голове во время ссоры. Правоохранители уже задержали фигуранта.

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