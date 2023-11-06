На Прикарпатье мужчина совершил нападение на АЗС
На Прикарпатье мужчина совершил нападение на АЗС. Его уже задержали правоохранители.
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.
Нападение на АЗС
"Нападавший приехал на своем автомобиле на АЗС, где совершил разбойное нападение. После совершенного покинул место преступления. Благодаря слаженной работе правоохранителей за считанные часы фигуранта оперативно задержали", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел на территории АЗС в городе Долина. В помещении заправки мужчина угрожая предметом, похожим на пистолет, требовал у оператора отдать мобильный телефон.
Затем фигурант подошел к кассовой зоне, вытащил предмет, похожий на нож, и направил на женщину — кассира. Он заставил отдать ему все деньги из кассы — более 10 тысяч гривен.
Нападающий забрал мобильный телефон и наличные деньги, а затем покинул АЗС и уехал в неизвестном направлении на автомобиле.
"Получив оперативную информацию, полицейские в селе Пийло в Калушском районе остановили автомобиль Toyota Yaris, на котором предположительно передвигался нападающий. Информация подтвердилась", — говорится в сообщении.
За рулем был 37-летний житель Долины. При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили похищенные денежные средства, нож и пистолет, которыми угрожал разбойник.
Правоохранители объявили фигуранту подозрение в разбое, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).
Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения.
Напомним, в Сумской области правоохранители изъяли из незаконного обращения оружие и боеприпасы. Их похитили из воинской части.
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