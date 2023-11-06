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На Прикарпатті чоловік скоїв напад на АЗС

6 листопада 2023 13:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Прикарпатті чоловік скоїв напад на АЗС
Правоохоронці та затриманий чоловік, який скоїв напад на АЗС. Фото: facebook.com/frankivsk.police
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На Прикарпатті чоловік скоїв напад на АЗС. Його вже затримали правоохоронці.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

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Напад на АЗС

"Нападник приїхав на своєму автомобілі на АЗС, де вчинив розбійний напад. Після скоєного покинув місце злочину. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців за лічені години фігуранта оперативно затримали", — йдеться у повідомленні.

равоохоронці та затриманий чоловік, який скоїв напад на АЗС на Прикарпатті
Правоохоронці та затриманий чоловік, який скоїв напад на АЗС. Фото: facebook.com/frankivsk.police

Інцидент стався на території АЗС в місті Долина. В приміщенні заправки чоловік, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, вимагав в оператора віддати мобільний телефон.

Після цього фігурант підійшов до касової зони, витягнув предмет, схожий на ніж, та спрямував на жінку — касира. Він змусив віддати йому всі гроші з каси — понад 10 тисяч гривень.

Нападник забрав мобільний телефон та готівку, а потім покинув АЗС та поїхав у невідомому напрямку на автомобілі.

"Отримавши оперативну інформацію, поліцейські в селі Пійло, що у Калуському районі, зупинили автомобіль Toyota Yaris, на якому, ймовірно, пересувався нападник. Інформація підтвердилась", — йдеться у повідомленні.

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Автомобіль фігуранта. Фото: facebook.com/frankivsk.police

За кермом був 37-річний житель Долини. Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили викрадені грошові кошти, ніж та пістолет, якими погрожував розбійник.

Правоохоронці оголосили фігуранту підозру в розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України). 

Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід.

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Допис поліції Івано-Франківської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Сумській області правоохоронці вилучили з незаконного обігу зброю та боєприпаси. Їх викрали з військової частини.

Також ми писали, що мешканець Дрогобича Львівської області вбив свою дружину металевою гантелею. Він вдарив її по голові під час сварки. Правоохоронці вже затримали фігуранта. 

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