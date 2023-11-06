На Прикарпатті чоловік скоїв напад на АЗС
На Прикарпатті чоловік скоїв напад на АЗС. Його вже затримали правоохоронці.
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.
Напад на АЗС
"Нападник приїхав на своєму автомобілі на АЗС, де вчинив розбійний напад. Після скоєного покинув місце злочину. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців за лічені години фігуранта оперативно затримали", — йдеться у повідомленні.
Інцидент стався на території АЗС в місті Долина. В приміщенні заправки чоловік, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, вимагав в оператора віддати мобільний телефон.
Після цього фігурант підійшов до касової зони, витягнув предмет, схожий на ніж, та спрямував на жінку — касира. Він змусив віддати йому всі гроші з каси — понад 10 тисяч гривень.
Нападник забрав мобільний телефон та готівку, а потім покинув АЗС та поїхав у невідомому напрямку на автомобілі.
"Отримавши оперативну інформацію, поліцейські в селі Пійло, що у Калуському районі, зупинили автомобіль Toyota Yaris, на якому, ймовірно, пересувався нападник. Інформація підтвердилась", — йдеться у повідомленні.
За кермом був 37-річний житель Долини. Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили викрадені грошові кошти, ніж та пістолет, якими погрожував розбійник.
Правоохоронці оголосили фігуранту підозру в розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України).
Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід.
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