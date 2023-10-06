На Полтавщине полиция разоблачила очередную "схему" уклонистов: как она работала

Следователь с деньгами, которые платили уклонисты. Фото: Нацполиция

В Полтавской области правоохранители разоблачили незаконную "схему", с помощью которой мужчинам оформляли инвалидность в военное время. В причастности к фальсификации документов медико-социальной экспертизы подозревают частного врача из Полтавы.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

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Врач делал уклонистам фальшивые удостоверения

По данным правоохранителей, 43-летняя женщина помогала уклонистам в оформлении ІІ группы инвалидности, которая дает право на пересечение государственной границы Украины. Для изготовления необходимых документов женщина-медик вступила в сговор с должностными лицами Специализированной комиссии областного Центра МСЭК.

За одну из таких справок, позволяющую обойти установленные для мужчин ограничения на выезд за границу, женщина получила 5 500 долларов.

Оперативные действия по ликвидации "схемы"

Во время санкционированных обысков по месту работы и проживания фигурантки дела, а также должностного лица Коммунального предприятия изъята медицинская документация, касающаяся нескольких сотен человек, печати врачей, мобильные телефоны, банковские карты, более 80 тысяч долларов США и более 700 тысяч гривен.

Полиция принимает меры по установлению всех участников незаконной деятельности.

В настоящее время врачу сообщено о подозрении в пособничестве в получении должностным лицом неправомерной выгоды и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 215 тысяч гривен.

Ранее мы рассказывали, что Государственное бюро расследований разоблачило организованную преступную группу, которая занималась помощью мужчинам призывного возраста уехать из Украины.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали организатора и одного из членов преступной группы, причастных к схеме незаконной переправки призывников через границу за денежное вознаграждение. Злоумышленникам грозит большой срок заключения.