На Полтавщині поліція викрила чергову "схему" ухилянтів: як вона працювала

Слідчий з грошима, які платили ухилянти. Фото: Нацполіція

На Полтавщині правоохоронці викрили незаконну "схему", за допомогою якої чоловікам оформляли інвалідність у воєнний час. У причетності до фальшування документів медико-соціальної експертизи підозрюють приватну лікарку з Полтави.

Про це повідомили у Національній поліції.

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За даними правоохоронців, 43-річна жінка сприяла ухилянтам в оформленні ІІ групи інвалідності, що надає право на перетин державного кордону України. Для виготовлення необхідних документів медикиня вступила у змову зі службовими особами Спеціалізованої комісії обласного Центру МСЕК.

За одну з таких довідок, що дозволяє обійти встановлені для чоловіків обмеження на виїзд за кордон, жінка отримала 5 500 доларів.

Оперативні дії з ліквідації "схеми"

Під час санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання фігурантки справи, а також посадовця Комунального підприємства вилучено медичну документацію, що стосується кількох сотень людей, печатки лікарів, мобільні телефони, банківські картки, понад 80 тисяч доларів США та більше ніж 700 тисяч гривень.

Поліція вживає заходів для встановлення усіх учасників незаконної діяльності.

Наразі лікарці повідомлено про підозру у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 215 тисяч гривень.

Раніше ми розповідали, що Державне бюро розслідувань викрило організовану злочинну групу, яка займалася допомогою чоловікам призовного віку виїхати з України.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали організатора та одного із членів злочинної групи, які причетні до схеми незаконного переправлення призовників через кордон за грошову винагороду. Зловмисникам загрожує великий термін ув'язнення.