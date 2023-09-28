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Допомагали ухилянтам уникнути мобілізації: затримано посадовців вінницького ТЦК

28 вересня 2023 13:33
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор
Допомагали ухилянтам уникнути мобілізації: затримано посадовців вінницького ТЦК
Затримані правопорушники. Фото: https://dbr.gov.ua/
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор

Державне бюро розслідувань викрило організовану злочинну групу, яка займалася допомогою чоловікам призовного віку виїхати з України. 

Про це ДБР повідомило на власному сайті. 

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Під проводом офіцера ТЦК

Групу очолював офіцер відділення призову Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Разом з ним співпрацювали двоє членів військово-лікарської комісії — травматолог та хірург.

Офіцер знаходив чоловіків, які бажали уникнути мобілізації. За $4000 злочинці вигадували їм діагнози і готували відповідні документи. Це дозволяло не лише визнавати "клієнтів" непридатними для військової служби, а й виїжджати за кордон.

Працівники ДБР провели обшуки у Вінницькому об’єднаному МТЦК та СП та за місцем проживання учасників групи. Там вони виявили та вилучили записи із "чорною бухгалтерією", списки військовозобов'язаних чоловіків, підроблені медичні довідки, а також гроші у різній валюті на загальну суму понад 300 тисяч грн.

виписка із медичної карти "хворого"
"Виписка із медичної карти хворого". Фото: https://dbr.gov.ua/
зароблені на клієнтах гроші
Зароблені на клієнтах гроші. Фото: https://dbr.gov.ua/

Зрештою було затримано троє учасників групи. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Раніше СБУ проводила понад 20 обшуків у декількох областях. Це пов'язано з раніше відкритими кримінальними провадженнями щодо зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України.

 

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