Помогали уклончанам избежать мобилизации: задержаны чиновники винницкого ТЦК
Государственное бюро расследований разоблачило организованную преступную группу, которая занималась помощью мужчинам призывного возраста уехать из Украины.
Об этом ДБР сообщило на собственном сайте.
Под руководством офицера ТЦК
Группу возглавлял офицер отделения призыва Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Вместе с ним сотрудничали два члена военно-врачебной комиссии — травматолог и хирург.
Офицер находил мужчин, желавших избежать мобилизации. За $4000 преступники придумывали им диагнозы и готовили соответствующие документы. Это позволяло не только признавать "клиентов" непригодными для военной службы, но и уезжать за границу.
Сотрудники ДБР провели обыски в Винницком объединенном МТЦК и СП и по месту жительства участников группы. Там они обнаружили и изъяли записи с "черной бухгалтерией", списки военнообязанных мужчин, поддельные медицинские справки, а также деньги в разной валюте на общую сумму более 300 тысяч гривен.
В конце концов были задержаны трое участников группы. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер и отстранении от должностей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет Винницкая специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.
Ранее СБУ производила более 20 обысков в нескольких областях. Это связано с ранее открытыми уголовными производствами по злоупотреблениям на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.