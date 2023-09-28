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Помогали уклончанам избежать мобилизации: задержаны чиновники винницкого ТЦК

28 сентября 2023 13:33
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор
Помогали уклончанам избежать мобилизации: задержаны чиновники винницкого ТЦК
Задержаны правонарушители. Фото: https://dbr.gov.ua/
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор

Государственное бюро расследований разоблачило организованную преступную группу, которая занималась помощью мужчинам призывного возраста уехать из Украины.

Об этом ДБР сообщило на собственном сайте.

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Под руководством офицера ТЦК

Группу возглавлял офицер отделения призыва Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Вместе с ним сотрудничали два члена военно-врачебной комиссии — травматолог и хирург.

Офицер находил мужчин, желавших избежать мобилизации. За $4000 преступники придумывали им диагнозы и готовили соответствующие документы. Это позволяло не только признавать "клиентов" непригодными для военной службы, но и уезжать за границу.

Сотрудники ДБР провели обыски в Винницком объединенном МТЦК и СП и по месту жительства участников группы. Там они обнаружили и изъяли записи с "черной бухгалтерией", списки военнообязанных мужчин, поддельные медицинские справки, а также деньги в разной валюте на общую сумму более 300 тысяч гривен.

выписка из медицинской карты "больного"
"Выписка из медицинской карты больного". Фото: https://dbr.gov.ua/
заработанные на клиентах деньги
Заработанные на клиентах деньги. Фото: https://dbr.gov.ua/

В конце концов были задержаны трое участников группы. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер и отстранении от должностей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет Винницкая специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Ранее СБУ производила более 20 обысков в нескольких областях. Это связано с ранее открытыми уголовными производствами по злоупотреблениям на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

 

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