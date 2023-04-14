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Во Львовской области разоблачили производство фальсифицированного коньяка и водки известных брендов

14 апреля 2023 20:12
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области разоблачили производство фальсифицированного коньяка и водки известных брендов
Подделывали в основном водку и коньяк, а также акцизные марки. Фото: Прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области разоблачили нелегальное производство алкогольных напитков, которые продавали под маркой украинских брендов. Предприятие фальсифицировало в основном коньяк и водку, продававшиеся в точках сбыта Львовской области.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

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"По данным следствия, группа лиц организовала на территории Львовской области подпольное производство ликеро-водочных напитков, а также марок акцизного налога. Специализировались в основном на подделке водки и коньяка. Продукцию реализовывали с поддельными марками акцизного налога и фальсифицировали под видом украинских брендов", — говорится в сообщении.

Подделывали в основном водку и коньяк, а также акцизные марки. Фото: Прокуратура
Вот так сохранялся контрафактный алкоголь. Фото: Прокуратура

В ходе обысков следователи Бюро экономической безопасности изъяли оборудование для производства алкогольной продукции, 350 литров спирта, поддельные акцизные марки, бутылки ликероводочных изделий, более 1,3 млн грн и автомобиль.

Подделывали в основном водку и коньяк, а также акцизные марки. Фото: Прокуратура
Сотрудники БЭБ и прокуратуры оценивают состав контрафакта. Фото: Прокуратура

Следователи должны наложить арест на изъятое имущество. Досудебное расследование по фактам незаконного производства и реализации подакцизных товаров продолжается, устанавливаются все причастные.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове будут судить мужчину, который за 10 тысяч долларов обещал переправить через государственную границу военнообязанного.

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