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На Львівщині викрили виробництво фальсифікованого коньяку і горілки відомих брендів

14 квітня 2023 20:12
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині викрили виробництво фальсифікованого коньяку і горілки відомих брендів
Підробляли в основному горілку і коньяк, а також акцизні марки. Фото: Прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині викрили нелегальне виробництво алкогольних напоїв, які продавали під маркою українських брендів. Підприємство фальсифікувало в основному коньяк і горілку, які продавало в точках збуту Львівьскої області.

Про це  повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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"За даними слідства, група осіб організувала на території Львівської області підпільне виробництво лікеро-голірчаних напоїв, а також марок акцизного податку. Спеціалізувались в основному на підробці горілки та коньяку. Продукцію реалізовували з підробленими марками акцизного податку та фальсифікували під видом українських брендів",  — йдеться  повідомленні.

Підробляли в основному горілку і коньяк, а також акцизні марки. Фото: Прокуратура
Ось так зберігався контрафактний алкоголь. Фото: Прокуратура

Під час обшуків  слідчі Бюро економічної безпеки вилучили обладнання для виробництва алкогольної продукції, 350 літрів спирту, підроблені акцизні марки, пляшки лікеро-горілчаних виробів, понад 1,3 млн грн та автомобіль.

Підробляли в основному горілку і коньяк, а також акцизні марки. Фото: Прокуратура
Працівники з БЕБ та прокуратури оцінюють склад контрафакту. Фото: Прокуратура

Слідчі мають накласти арешт на вилучене майно. Досудове розслідування за фактами незаконного виробництва та реалізації підакцизних товарів триває, встановлюються усіх причетні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові судитимуть чоловіка, який за 10 тисяч тисяч доларів обіцяв переправити через державний кордон військовозобов’язаного. 

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