На Львівщині викрили виробництво фальсифікованого коньяку і горілки відомих брендів

Підробляли в основному горілку і коньяк, а також акцизні марки. Фото: Прокуратура

На Львівщині викрили нелегальне виробництво алкогольних напоїв, які продавали під маркою українських брендів. Підприємство фальсифікувало в основному коньяк і горілку, які продавало в точках збуту Львівьскої області.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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"За даними слідства, група осіб організувала на території Львівської області підпільне виробництво лікеро-голірчаних напоїв, а також марок акцизного податку. Спеціалізувались в основному на підробці горілки та коньяку. Продукцію реалізовували з підробленими марками акцизного податку та фальсифікували під видом українських брендів", — йдеться повідомленні.

Ось так зберігався контрафактний алкоголь. Фото: Прокуратура

Під час обшуків слідчі Бюро економічної безпеки вилучили обладнання для виробництва алкогольної продукції, 350 літрів спирту, підроблені акцизні марки, пляшки лікеро-горілчаних виробів, понад 1,3 млн грн та автомобіль.

Працівники з БЕБ та прокуратури оцінюють склад контрафакту. Фото: Прокуратура

Слідчі мають накласти арешт на вилучене майно. Досудове розслідування за фактами незаконного виробництва та реалізації підакцизних товарів триває, встановлюються усіх причетні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові судитимуть чоловіка, який за 10 тисяч тисяч доларів обіцяв переправити через державний кордон військовозобов’язаного.