На Львовщине руководитель общества растратил бюджетные средства на выплаты ВПО

Иллюстративная фотография. Фото: НБУ

Директору общества выдвинуто подозрение Львовской областной прокуратурой. Ему инкриминируют растрату средств, выделяемых для ВПЛ.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

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Хищение средств ВПЛ

По данным следствия, руководитель общества растратил бюджетные средства, выделенные на обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц.

"Речь идет о денежной помощи для ВПЛ в условиях военного положения от Министерства социальной политики Украины. Она поступила субъекту хозяйствования, согласно представленным предложениям в рамках государственной программы в общем размере почти 9 млн грн", — указали во Львовской областной прокуратуре.

Отмечается, что впоследствии фигурант безосновательно перечислил около 1 млн грн физическому лицу. Именно на такую сумму государству нанесен материальный ущерб.

Директору общества инкриминируют растрату чужого имущества в особо крупных размерах. Следственные действия продолжаются.

Служба безопасности Украины объявила подозрение приспешнику Виктору Медведчуку, который работал на его телеканалах и был лидером запрещенной пророссийской партии "Союз левых сил". Речь идет о коллаборанте Максиме Гольдарбе.