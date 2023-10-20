На Львовщине руководитель общества растратил бюджетные средства на выплаты ВПО
Директору общества выдвинуто подозрение Львовской областной прокуратурой. Ему инкриминируют растрату средств, выделяемых для ВПЛ.
Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.
Хищение средств ВПЛ
По данным следствия, руководитель общества растратил бюджетные средства, выделенные на обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц.
"Речь идет о денежной помощи для ВПЛ в условиях военного положения от Министерства социальной политики Украины. Она поступила субъекту хозяйствования, согласно представленным предложениям в рамках государственной программы в общем размере почти 9 млн грн", — указали во Львовской областной прокуратуре.
Отмечается, что впоследствии фигурант безосновательно перечислил около 1 млн грн физическому лицу. Именно на такую сумму государству нанесен материальный ущерб.
Директору общества инкриминируют растрату чужого имущества в особо крупных размерах. Следственные действия продолжаются.
Служба безопасности Украины объявила подозрение приспешнику Виктору Медведчуку, который работал на его телеканалах и был лидером запрещенной пророссийской партии "Союз левых сил". Речь идет о коллаборанте Максиме Гольдарбе.
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