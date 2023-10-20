На Львівщині керівник товариства розтратив бюджетні кошти на виплати для ВПО

Ілюстративне фото. Фото: НБУ

Директору товариства висунуто підозру Львівською обласною прокуратурою. Йому інкримінують розтрату коштів, які виділялись для ВПО.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

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За даними слідства, керівник товариства розтратив бюджетні кошти, які були виділені на забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб.

"Мова йде про грошову допомогу для ВПО в умовах воєнного стану від Міністерства соціальної політики України. Вона надійшла суб’єкту господарюванню, згідно поданих пропозицій в рамках державної програми в загальному розмірі майже 9 млн грн", — вказали у Львівській обласній прокуратурі.

Зазначається, що згодом фігурант безпідставно перерахував майже 1 млн грн фізичній особі. Саме на таку суму державі завдано матеріальних збитків.

Директору товариства інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах. Наразі слідчі дії тривають.

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