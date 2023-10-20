Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow На Львівщині керівник товариства розтратив бюджетні кошти на виплати для ВПО arrow

На Львівщині керівник товариства розтратив бюджетні кошти на виплати для ВПО

20 жовтня 2023 14:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Львівщині керівник товариства розтратив бюджетні кошти на виплати для ВПО
Ілюстративне фото. Фото: НБУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Директору товариства висунуто підозру Львівською обласною прокуратурою. Йому інкримінують розтрату коштів, які виділялись для ВПО.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Читайте також:

Розкрадання коштів ВПО

За даними слідства, керівник товариства розтратив бюджетні кошти, які були виділені на забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб.

"Мова йде про грошову допомогу для ВПО в умовах воєнного стану від Міністерства соціальної політики України. Вона надійшла суб’єкту господарюванню, згідно поданих пропозицій в рамках державної програми в загальному розмірі майже 9 млн грн", — вказали у Львівській обласній прокуратурі.

Зазначається, що згодом фігурант безпідставно перерахував майже 1 млн грн фізичній особі. Саме на таку суму державі завдано матеріальних збитків.

Директору товариства інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах. Наразі слідчі дії тривають.

Служба безпеки України оголосила підозру поплічнику Віктора Медведчука, який працював на його телеканалах та був лідером забороненої проросійської партії "Союз лівих сил". Йдеться про колаборанта Максима Гольдарба.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі