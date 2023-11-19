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Во Львовской области фермер держал в трудовом рабстве переселенцев

19 ноября 2023 09:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во Львовской области фермер держал в трудовом рабстве переселенцев
Ферма, где владелец не оплачивал работу работников. Фото: полиция Львовщины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Стрыйском районе Львовской области фермер не оплачивал работу своих работников. Он предоставил им место для проживания с ненадлежащими условиями и периодически снабжал продуктами.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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В полицию за помощью обратился 47-летний мужчина, временно проживающий во Львовской области. Он и его гражданская жена являются переселенцами и с сентября 2022 проживают и работают на ферме в Стрыйском районе.

Предлагая работу, владелец фермы обещал создать надлежащие условия проживания и обеспечить оплату труда. В то же время работодатель своих обещаний не выполнил и не платил работникам за работу, а лишь предоставил им место для проживания с ненадлежащими условиями и периодически обеспечивал продовольствием.

Хозяину фермы сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения — торговля людьми. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Днепропетровской области удалось задержать участников преступной организации, незаконно завладевших землями водного фонда стоимостью более 1 млрд. грн. На этой земле они планировали построить элитный городок.

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