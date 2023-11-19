На Львівщині фермер тримав в трудовому рабстві переселенців

Ферма, де власник не оплачував роботу працівників. Фото: поліція Львівщини

У Стрийському районі Львівської області фермер не оплачував роботу своїх працівників. Він надав їм місце для проживання з неналежними умовами та періодично забезпечував продуктами.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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До поліції за допомогою звернувся 47-річний чоловік, який тимчасово проживає у Львівській області. Він та його цивільна дружина є переселенцями і з вересня 2022 року проживають та працюють на фермі у Стрийському районі.

Пропонуючи роботу, власник ферми обіцяв створити належні умови для проживання та забезпечити оплату праці. Натомість роботодавець своїх обіцянок не виконав та не платив працівникам за роботу, а лише надав їм місце для проживання з неналежними умовами та періодично забезпечував харчами.

Господарю ферми повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення — торгівля людьми. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області вдалося затримати учасників злочинної організації, які незаконно заволоділи землями водного фонду вартістю понад 1 млрд грн. На тій землі вони планували побудувати елітне містечко.