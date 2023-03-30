В Киевской области изъяли большую партию нелегальных электронных сигарет и табака для кальяна
Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили масштабную схему реализации нелегальных электронных сигарет и табака для кальяна в Киевской области. Примерная стоимость изъятого контрафакта составляет около 100 млн грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы БЭБ.
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Что известно о схеме
В ведомстве отмечают, что товары были ввезены на территорию Украины с нарушением таможенного законодательства без марок акцизного налога.
"Следствием установлена группа лиц, организовавших транспортировку электронных сигарет и табака для кальяна для дальнейшего розничного сбыта", — говорится в сообщении.
Результаты обысков
Детективы провели безотлагательные обыски двух грузовых автомобилей.
"При осмотре изъято 677 картонных коробок и 22 строительных мешка с электронными табачными изделиями. Ориентировочная стоимость изъятого контрафакта составляет около 100 млн грн", — рассказали в БЭБ.
Также устанавливаются обстоятельства по факту подделки указанными лицами самой марки акцизного налога.
Отмечается также, что досудебное расследование по уголовному производству по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 199 и ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины осуществляют детективы территориального управления БЭБ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.
Напомним, ранее в Одесской области детективы Бюро экономической безопасности установили факт перевозки подакцизных товаров для дальнейшей продажи. В настоящее время товар передан на ответственное хранение.
Ранее в Волынской области детективы Территориального управления БЭБ обнаружили более 30 тонн сырья и десятки тысяч единиц готового фальсификата бытовой химии известных брендов. Правонарушители продавали подделки под видом оригинала через интернет.