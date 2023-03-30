На Київщині вилучили велику партію нелегальних електронних цигарок та тютюну для кальяну

Вартість вилученої продукції ставить 100 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну схему реалізації нелегальних електронних цигарок та тютюну для кальяну на Київщині. Орієнтовна вартість вилученого контрафакту становить близько 100 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби БЕБ.

Що відомо про схему

У відомстві зазначають, що товари були ввезені на територію України з порушенням митного законодавства та без марок акцизного податку.

"Слідством встановлено групу осіб, які організували транспортування електронних сигарет та тютюну для кальяну для подальшого роздрібного збуту", — йдеться у повідомленні.

Результати обшуків

Детективи провели невідкладні обшуки двох вантажних автомобілів.

"Під час огляду вилучено 677 картонних коробок та 22 будівельних мішки з електронними тютюновими виробами. Орієнтовна вартість вилученого контрафакту становить близько 100 млн грн", — розповіли у БЕБ.

Також встановлюються обставини за фактом підробки зазначеними особами самої марки акцизного податку.

Зазначається також, що досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 Кримінального Кодексу України здійснюють детективи територіального управління БЕБ в у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше на Одещині детективи Бюро економічної безпеки встановили факт перевезення підакцизних товарів для подальшого продажу. Наразі товар переданий на відповідальне зберігання.

Також раніше у Волинській області детективи Територіального управління БЕБ виявили понад 30 тонн сировини та десятки тисяч одиниць готового фальсифікату побутової хімії відомих брендів. Правопорушники продавали підробки під виглядом оригіналу через інтернет.