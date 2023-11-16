На Киевщине заключили в тюрьму ученика лицея — он передавал данные ФСБ России

Ученик сидит перед компьютером. Иллюстративное фото: Чешское СМИ

В Киевской области ученика лицея приговорили к семи годам тюремного заключения. Он передавал данные о военных объектах в Обухове Федеральной службе безопасности России.

Об этом сообщили в Едином государственном реестре судебных решений.

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Ученик передавал фотоматериалы в ФСБ

Отмечается, что в марте 2023 года в течение четырех дней ученик фотографировал военные объекты в Обухове, в частности, блокпосты, пункты наблюдения, укрепления, въезд и выезд автомобилей, входы и выходы с территории, пребывание военнослужащих. Он передавал все материалы в ФСБ РФ.

"В переписке с работником ФСБ он сообщил, что учебные заведения и детсады фотографировать не будет, потому что понимает, что их после этого будут бомбить, а государственные учреждения ему безразличны", — отмечают в реестре.

Что известно о парне, который передавал данные в ФСБ

Известно, что он учился в лицее и закончил третий курс. Проживал в Обухове с мамой, сестрами и отчимом. У его семьи не было проблем с финансами. Кроме того, сам учащийся получал стипендию около 1 300 грн, подрабатывал и проходил практику, где ему платили примерно 10 тыс. грн ежемесячно. Однако он решил еще получить "легкие деньги". Ему выплатили 3 700 грн за предоставленную информацию

Парню угрожал срок от 8 до 12 лет. Однако обвиняемый во время суда заявил, что сожалеет о содеянном. Соответственно, судом было назначено менее суровое наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве задержан информатор российских спецслужб, который передавал данные о размещении ВСУ на юге. В частности, предатель шпионил за аэродромами.

Служба безопасности Украины поймала "крота" ФСБ, устроившегося в Запорожскую ОВА, чтобы "сливать" информацию о ВСУ на юге Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.