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На Київщині ув’язнили учня ліцею — він передавав дані ФСБ Росії

16 листопада 2023 19:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Київщині ув’язнили учня ліцею — він передавав дані ФСБ Росії
Учень сидить перед комп'ютером. Ілюстративне фото: Чешське ЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Київщині учня ліцею засудили до семи років тюремного ув'язнення. Він передавав дані про військові обʼєкти в Обухові Федеральній службі безпеки Росії.

Про це повідомили в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Учень передавав фото матеріали до ФСБ

Зазначається, що у березі 2023 року протягом чотирьох днів учень фотографував військові обʼєкти в Обухові, зокрема, блокпости, спостережні пункти, укріплення, вʼїзд та виїзд автомобілів, входи і виходи з території, перебування військовослужбовців. Він передавав усі матеріали до ФСБ РФ.

"У листуванні з працівником ФСБ він повідомив, що навчальні заклади і дитсадки фотографувати не буде, бо розуміє, що їх після цього будуть бомбити, а на державні установи йому байдуже", — зазначають у реєстрі.

Що відомо про хлопця, який передавав дані до ФСБ

Відомо, що хлопець навчався в ліцеї і закінчив третій курс. Проживав в Обухові з мамою, сестрами і вітчимом. У його сім'ї не було проблем із фінансами. Крім того, сам учень отримував стипендію близько 1300 грн, підробляв і проходив практику, де йому платили приблизно 10 тис. грн щомісяця. Однак він вирішив ще отримати "легких грошей". Йому виплатили 3 700 грн за надану інформацію

Хлопцю загрожував термін від 8 до 12 років. Проте обвинувачений під час суду заявив, що жалкує про скоєне. Відповідно, судом було призначене менш суворе покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали інформатора російських спецслужб, який передавав дані про розміщення ЗСУ на півдні. Зокрема, зрадник шпигував за аеродромами. 

Служба безпеки України "крота" ФСБ, який влаштувався до Запорізької ОВА, щоб "зливати" інформацію про ЗСУ на півдні України. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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