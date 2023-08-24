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В Киевской области чиновники присвоили 9 млн грн при покупке лекарств

24 августа 2023 14:04
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области чиновники присвоили 9 млн грн при покупке лекарств
В Киевской области чиновники присвоили 9 млн грн при покупке лекарств. Фото: БЕБ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области детективы БЭБ расследуют незаконное присвоение бюджетных средств. Речь идет о сумме 9 млн грн при закупке лекарства.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

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По данным следствия, в течение 2021-2023 годов руководители медучреждений заключили договоры по покупке фармацевтической продукции.

Как сообщают аналитики БЭБ, цены в редких случаях были завышены в 8 и более раз.

Правоохранителям также удалось изъять тендерную документацию, подлинники и копии финансово хозяйственных документов.

"В настоящее время они направлены на экономическую экспертизу для установления фактических ущерба нанесенного государству", — говорят следователи.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет 9 млн гривен.

 

В Киевской области чиновники присвоили 9 млн грн при покупке лекарств. Фото: БЕБ

 

В Киевской области чиновники присвоили 9 млн грн при покупке лекарств. Фото: БЕБ

 

В Киевской области чиновники присвоили 9 млн грн при покупке лекарств. Фото: БЕБ

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области Бюро экономической безопасности Украины прекратило незаконную деятельность покерного клуба и двух игровых заведений. Заведения работали без лицензий и не платили налоги.

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