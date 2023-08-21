На Київщині БЕБ ліквідувало незаконну діяльність покер-клубу та гральних залів

На Київщині детективи БЕБ ліквідувало незаконну діяльність покер-клубу та гральних залів. Фото: google.com

У Білій Церкві Бюро економічної безпеки України припинило незаконну діяльність покерного клубу та двох ігрових закладів. Заклади працювали без ліцензій та не сплачували податки.

Про це йдеться на сайті БЕБ України.

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Деталі справи

За даними слідства, гральні заклади працювали упродовж тривалого часу без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та відповідно без сплати податків.

"Незаконні послуги надавалися цілодобово, порушуючи тим самим комендантську годину. Така діяльність призвела до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах", — йдеться в повідомленні.

Проведення обшуків

На місцях розміщення нелегальних гральних закладів детективи БЕБ провели обшуки.

Як наслідок — вилучено вилучено понад 40 комплектів комп’ютерної техніки, термопринтери, відеокамери, засоби для перевірки купюр, мобільні телефони та інші товарно-матеріальні цінності, необхідні для організації та провадження послуг з азартних ігор. Окрім того, вилучено 5 столів для гри в покер та декілька комплектів гральних фішок.

Орієнтовна вартість майна становить понад 2 млн гривень. Наразі детективи БЕБ встановлюють повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

На Київщині детективи БЕБ ліквідувало незаконну діяльність покер-клубу та гральних залів. Фото: google.com

На Київщині детективи БЕБ ліквідувало незаконну діяльність покер-клубу та гральних залів. Фото: google.com

На Київщині детективи БЕБ ліквідувало незаконну діяльність покер-клубу та гральних залів. Фото: google.com

На Київщині детективи БЕБ ліквідувало незаконну діяльність покер-клубу та гральних залів. Фото: google.com

На Київщині детективи БЕБ ліквідувало незаконну діяльність покер-клубу та гральних залів. Фото: google.com

На Київщині детективи БЕБ ліквідувало незаконну діяльність покер-клубу та гральних залів. Фото: google.com

На Київщині детективи БЕБ ліквідувало незаконну діяльність покер-клубу та гральних залів. Фото: google.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що прокурори спільно з детективами БЕБ припинили незаконну діяльність групи осіб, що стояла за організацією мережі підпільних гральних закладів в Одесі. Гравці мали доступ до приміщень лише з дозволу адміністратора.