Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow На Київщині БЕБ ліквідувало незаконну діяльність покер-клубу та гральних залів arrow

На Київщині БЕБ ліквідувало незаконну діяльність покер-клубу та гральних залів

21 серпня 2023 13:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині БЕБ ліквідувало незаконну діяльність покер-клубу та гральних залів
На Київщині детективи БЕБ ліквідувало незаконну діяльність покер-клубу та гральних залів. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Білій Церкві Бюро економічної безпеки України припинило незаконну діяльність покерного клубу та двох ігрових закладів. Заклади працювали без ліцензій та не сплачували податки.

Про це йдеться на сайті БЕБ України.

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, гральні заклади працювали упродовж тривалого часу без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та відповідно без сплати податків.

"Незаконні послуги надавалися цілодобово, порушуючи тим самим комендантську годину. Така діяльність призвела до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах", — йдеться в повідомленні.

Проведення обшуків

На місцях розміщення нелегальних гральних закладів детективи БЕБ провели обшуки.

Як наслідок — вилучено вилучено понад 40 комплектів комп’ютерної техніки, термопринтери, відеокамери, засоби для перевірки купюр, мобільні телефони та інші товарно-матеріальні цінності, необхідні для організації та провадження послуг з азартних ігор. Окрім того, вилучено 5 столів для гри в покер та декілька комплектів гральних фішок.

Орієнтовна вартість майна становить понад 2 млн гривень. Наразі детективи БЕБ встановлюють повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

На Київщині детективи БЕБ ліквідувало незаконну діяльність покер-клубу та гральних залів. Фото: google.com

 

На Київщині детективи БЕБ ліквідувало незаконну діяльність покер-клубу та гральних залів. Фото: google.com

 

На Київщині детективи БЕБ ліквідувало незаконну діяльність покер-клубу та гральних залів. Фото: google.com

 

На Київщині детективи БЕБ ліквідувало незаконну діяльність покер-клубу та гральних залів. Фото: google.com
На Київщині детективи БЕБ ліквідувало незаконну діяльність покер-клубу та гральних залів. Фото: google.com

 

На Київщині детективи БЕБ ліквідувало незаконну діяльність покер-клубу та гральних залів. Фото: google.com

 

На Київщині детективи БЕБ ліквідувало незаконну діяльність покер-клубу та гральних залів. Фото: google.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що прокурори спільно з детективами БЕБ припинили незаконну діяльність групи осіб, що стояла за організацією мережі підпільних гральних закладів в Одесі. Гравці мали доступ до приміщень лише з дозволу адміністратора.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз