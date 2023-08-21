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В Киевской области БЭБ ликвидировало незаконную деятельность покер-клуба и игровых залов

21 августа 2023 13:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области БЭБ ликвидировало незаконную деятельность покер-клуба и игровых залов
В Киевской области детективы БЭБ ликвидировало незаконную деятельность покер-клуба и игровых залов. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Белой Церкви Бюро экономической безопасности Украины приостановило незаконную деятельность покерного клуба и двух игровых заведений. Заведения работали без лицензий и не платили налоги.

Об этом говорится на сайте БЭБ Украины.

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Детали дела

По данным следствия, игорные заведения работали в течение длительного времени без создания юридического лица, необходимых лицензий и без уплаты налогов.

"Незаконные услуги предоставлялись круглосуточно, нарушая тем самым комендантский час. Такая деятельность привела к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.

Проведение обысков

На местах размещения нелегальных игорных заведений детективы БЭБ провели обыски.

Как следствие изъято изъято более 40 комплектов компьютерной техники, термопринтеры, видеокамеры, средства для проверки купюр, мобильные телефоны и другие товарно-материальные ценности, необходимые для организации и проведения услуг по азартным играм. Кроме того, изъято 5 столов для игры в покер и несколько комплектов игровых фишек.

Примерная стоимость имущества составляет более 2 млн гривен. Детективы БЭБ устанавливают полный круг лиц причастных к незаконной деятельности.

В Киевской области детективы БЭБ ликвидировало незаконную деятельность покер-клуба и игровых залов. Фото: google.com

 

В Киевской области детективы БЭБ ликвидировало незаконную деятельность покер-клуба и игровых залов. Фото: google.com

 

В Киевской области детективы БЭБ ликвидировало незаконную деятельность покер-клуба и игровых залов. Фото: google.com

 

В Киевской области детективы БЭБ ликвидировало незаконную деятельность покер-клуба и игровых залов. Фото: google.com
В Киевской области детективы БЭБ ликвидировало незаконную деятельность покер-клуба и игровых залов. Фото: google.com

 

В Киевской области детективы БЭБ ликвидировало незаконную деятельность покер-клуба и игровых залов. Фото: google.com

 

В Киевской области детективы БЭБ ликвидировало незаконную деятельность покер-клуба и игровых залов. Фото: google.com

Напомним, ранее мы писали, что прокуроры совместно с детективами БЭБ прекратили незаконную деятельность группы лиц, стоявшей за организацией сети подпольных игорных заведений в Одессе. Игроки имели доступ к помещениям только с разрешения администратора.

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