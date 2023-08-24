На Київщині посадовці привласнили 9 млн грн під час купівлі ліків. Фото: БЕБ

У Київській області детективи БЕБ розслідують незаконне привласнення бюджетних коштів. Йдеться про суму 9 млн грн під час закупівлі ліків.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

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За даними слідства, протягом 2021-2023 років керівники медзакладів уклали договори щодо купівлі фармацевтичної продукції.

Як повідомляють аналітики БЕБ, ціни в окремих випадках були завищені у 8 і більше разів.

Правоохоронцям також вдалося вилучити тендерну документацію, оригінали та копії фінансово господарських документів.

"Наразі вони направлені на економічну експертизу для встановлення фактичних збитків завданих державі", — кажуть слідчі.

За попередніми підрахунками, сума збитків сягає 9 млн гривень.

На Київщині посадовці привласнили 9 млн грн під час купівлі ліків. Фото: БЕБ

На Київщині посадовці привласнили 9 млн грн під час купівлі ліків. Фото: БЕБ

На Київщині посадовці привласнили 9 млн грн під час купівлі ліків. Фото: БЕБ

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області Бюро економічної безпеки України припинило незаконну діяльність покерного клубу та двох ігрових закладів. Заклади працювали без ліцензій та не сплачували податки.