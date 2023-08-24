В Киевской области руководство лесхоза будет отвечать в суде за незаконную вырубку деревьев

Человек пилит дерево. Иллюстративное фото: google.com

В Киевской области руководство одного из лесхозов организовало незаконную вырубку деревьев более чем на 17 миллионов гривен. ДБР завершило расследование, а потому чиновники предстанут перед судом.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований .

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Что известно

По дани следствия, "схему" организовал гендиректор коммунального лесхоза по предварительному сговору с главным лесничим предприятия и его подчиненным.

Фигуранты дела срубили полностью здоровые деревья для продажи коммерсантам. Это все происходило под видом санитарной рубки.

"Это произошло из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей руководителем государственного специализированного лесозащитного предприятия Киевской области и одного из руководителей Киевского областного и по городу Киеву управления лесного и охотничьего хозяйства. Они не проверили фактическое наличие признаков ухудшения санитарного состояния деревьев, соответственно согласовали перечни мероприятий, что включали проведение сплошных санитарных рубок", — говорят в ДБР.

Незаконно вырубили более 2,5 тысячи деревьев. Действия чиновников нанесли ущерб природной среде более чем на 17 млн грн.

Напомним, ранее мы писали, что Государственное бюро расследований разоблачило на Львовщине преступную группу , которая производила и распространяла наркотики на сотни тысяч гривен. Воры пытались предлагать психотропы даже раненым военным, которые проходят сложное и болезненное лечение.