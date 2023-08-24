Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Киевской области руководство лесхоза будет отвечать в суде за незаконную вырубку деревьев arrow

В Киевской области руководство лесхоза будет отвечать в суде за незаконную вырубку деревьев

24 августа 2023 16:47
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области руководство лесхоза будет отвечать в суде за незаконную вырубку деревьев
Человек пилит дерево. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области руководство одного из лесхозов организовало незаконную вырубку деревьев более чем на 17 миллионов гривен. ДБР завершило расследование, а потому чиновники предстанут перед судом.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований .

Читайте также:

Что известно

По дани следствия, "схему" организовал гендиректор коммунального лесхоза по предварительному сговору с главным лесничим предприятия и его подчиненным.

Фигуранты дела срубили полностью здоровые деревья для продажи коммерсантам. Это все происходило под видом санитарной рубки.

"Это произошло из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей руководителем государственного специализированного лесозащитного предприятия Киевской области и одного из руководителей Киевского областного и по городу Киеву управления лесного и охотничьего хозяйства. Они не проверили фактическое наличие признаков ухудшения санитарного состояния деревьев, соответственно согласовали перечни мероприятий, что включали проведение сплошных санитарных рубок", — говорят в ДБР.

Незаконно вырубили более 2,5 тысячи деревьев. Действия чиновников нанесли ущерб природной среде более чем на 17 млн грн.

Напомним, ранее мы писали, что Государственное бюро расследований разоблачило на Львовщине преступную группу , которая производила и распространяла наркотики на сотни тысяч гривен. Воры пытались предлагать психотропы даже раненым военным, которые проходят сложное и болезненное лечение.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

День независимости Украины — какова цена свободы

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз