На Київщині керівництво лісгоспу відповідатиме в суді за незаконну вирубку дерев

Чоловік пиляє дерево. Ілюстративне фото: google.com

У Київській області керівництво одного із лісгоспів організувало незаконну вирубку дерев на понад 17 мільйонів гривень. ДБР завершило розслідування, а тому посадовці постануть перед судом.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Що відомо

За данини слідства, "схему" організував гендиректор комунального лісгоспу за попередньою змовою з головним лісничим підприємства та його підлеглим.

Фігуранти справи зрубали повністю здорові дерева для подальшого продажу комерсантам. Це все відбувалось під виглядом так званої санітарної рубки.

"Це сталося через неналежне виконання службових обов’язків керівником державного спеціалізованого лісозахисного підприємства Київської області та одного із керівників Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства. Вони не перевірили фактичну наявність ознак погіршення санітарного стану дерев, відповідно погодили переліки заходів, що включали проведення суцільних санітарних рубок", — кажуть у ДБР.

Незаконно вирубали понад 2,5 тисяч дерев. Дії посадовців завдали шкоди природному середовищу на понад 17 млн грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Державне бюро розслідувань викрило на Львівщині злочинну групу, яка виготовляла та розповсюджувала наркотики на сотні тисяч гривень. Злодії намагались пропонувати психотропи навіть пораненим військовим, які проходять складне і болісне лікування.