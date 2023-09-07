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В Киевской области мужчина бросил гранату в знакомых: есть погибший

7 сентября 2023 12:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области мужчина бросил гранату в знакомых: есть погибший
Человек с гранатой в руках. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области будут судить мужчину, который бросил гранату у знакомых. В результате один человек погиб, еще трое — травмированы.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура .

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Детали инцидента

По данным следствия, в мае 2023 года фигурант дела достал из кармана гранату, привел его в действие и бросил в 10 метрах от места нахождения знакомых.

Все собравшиеся проводили время на природе.

В результате детонации взрывного устройства один человек погиб, еще трое — травмированы.

В приговор суда обвиняемого поместили под стражу.

 

Задержанный фигурант дела. Фото: Киевская городская прокуратура

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