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На Київщині чоловік кинув гранату в знайомих: є загиблий

7 вересня 2023 12:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині чоловік кинув гранату в знайомих: є загиблий
Чоловік з гранатою в руках. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На Київщині судитимуть чоловіка, який кинув гранату у знайомих. Внаслідок цього одна людина загинула, ще троє — травмовані.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Деталі інциденту

За даними слідства, у травні 2023 року фігурант справи дістав з кишені гранату, привів її у дію та кинув за 10 метрів від  місця знаходження знайомих.

Усі присутні проводили час на природі.

Внаслідок детонації вибухового пристрою одна людина загинула, ще троє — травмовані.

До вироку суду обвинуваченого помістили під варту.

 

Затриманий фігурант справи. Фото: Київська міська прокуратура

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