На Київщині чоловік кинув гранату в знайомих: є загиблий
На Київщині судитимуть чоловіка, який кинув гранату у знайомих. Внаслідок цього одна людина загинула, ще троє — травмовані.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Деталі інциденту
За даними слідства, у травні 2023 року фігурант справи дістав з кишені гранату, привів її у дію та кинув за 10 метрів від місця знаходження знайомих.
Усі присутні проводили час на природі.
Внаслідок детонації вибухового пристрою одна людина загинула, ще троє — травмовані.
До вироку суду обвинуваченого помістили під варту.
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