В Херсонской области разоблачен 21 коллаборант за сотрудничество с врагом, среди них полицейские
Прокуратура разоблачила в Херсонской области 21 коллаборанта. Предатели получили "должности" в незаконном правоохранительном органе области.
Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Так, по данным следствия, подозреваемые в период действия военного положения добровольно начали сотрудничать с оккупационными властями рф. Они заняли должности в незаконном правоохранительном органе — "Государственная инспекция безопасности дорожного движения главного управления министерства внутренних дел Херсонской области".
На этих так называемых должностях они выполняли решения оккупационной администрации, направленные на установление и утверждение временной оккупации государством-агрессором части территории в Херсонской области.
Известно, что ранее 13 подозреваемых работали в территориальных органах Национальной полиции Украины в Херсонской области.
Напомним, Служба безопасности Украины собрала доказательства вины еще четырех организаторов незаконного "референдума" на временно оккупированных территориях Херсонской области. Преступники получили по пять лет лишения свободы.