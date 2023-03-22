Четверо організаторів "референдуму" на Херсонщині отримали тюремні строки

Чотирьох колаборантів затримали у Бериславському районі

Служба безпеки зібрала обґрунтовані докази вини ще чотирьох організаторів незаконного "референдуму" на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. На початку повномасштабного вторгнення вони перейшли на бік ворога та запропонували свою допомогу у проведенні фейкового плебісциту.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Подробиці

Співробітники СБУ затримали колаборантів під час стабілізаційних заходів у звільненому Бериславському районі.

"Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання у виді 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом, строком на 10 років", — йдеться у повідомленні.

Слідство довело, що зловмисники закликали місцевих жителів "проголосувати" за приєднання регіону до складу рф. Для цього вони у супроводі озброєних окупантів обходили приватні домоволодіння і вимагали від людей поставити "необхідну" позначку в "бюлетенях".

"У разі відмови — застосовували психологічний тиск та погрожували ув’язненням", — розповіли в СБУ.

За матеріалами Служби безпеки, суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила про підозру 27 "депутатам народної ради ЛНР". Вони організували псевдореферендум у Луганській області.

Також раніше мешканку Херсонської області засудили до п'яти років позбавлення волі за участь у псевдореферендумі. Жінка ходила по домівках та вручала людям так звані бюлетені для проведення незаконного голосування.