Четверо организаторов "референдума" в Херсонской области получили тюремные сроки

Четверых коллаборантов задержали в Бериславском районе

Служба безопасности собрала обоснованные доказательства вины еще четырех организаторов незаконного "референдума" на временно оккупированных территориях Херсонской области. В начале полномасштабного вторжения они перешли на сторону врага и предложили свою помощь в проведении фейкового плебисцита.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Сотрудники СБУ задержали коллаборантов во время стабилизационных мероприятий в уволенном Бериславском районе.

"Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание в виде 5 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет", — говорится в сообщении.

Следствие доказало, что злоумышленники призвали местных жителей "проголосовать" за присоединение региона к составу России. Для этого они в сопровождении вооруженных оккупантов обходили частные домовладения и требовали от людей поставить "необходимую" отметку в "бюллетенях".

"В случае отказа — применяли психологическое давление и угрожали заключением", — рассказали в СБУ.

По материалам Службы безопасности суд признал их виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 27 "депутатам народного совета ЛНР". Они организовали псевдореферендум в Луганской области.

Также ранее жительницу Херсонской области приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в псевдореферендуме. Женщина ходила по домам и вручала людям так называемые бюллетени для проведения незаконного голосования.