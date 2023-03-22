Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Криминал arrow Четверо организаторов "референдума" в Херсонской области получили тюремные сроки arrow

Четверо организаторов "референдума" в Херсонской области получили тюремные сроки

22 марта 2023 12:23
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Четверых коллаборантов задержали в Бериславском районе
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Служба безопасности собрала обоснованные доказательства вины еще четырех организаторов незаконного "референдума" на временно оккупированных территориях Херсонской области. В начале полномасштабного вторжения они перешли на сторону врага и предложили свою помощь в проведении фейкового плебисцита.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Читайте также:

Подробности

Сотрудники СБУ задержали коллаборантов во время стабилизационных мероприятий в уволенном Бериславском районе.

"Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание в виде 5 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет", — говорится в сообщении.

Следствие доказало, что злоумышленники призвали местных жителей "проголосовать" за присоединение региона к составу России. Для этого они в сопровождении вооруженных оккупантов обходили частные домовладения и требовали от людей поставить "необходимую" отметку в "бюллетенях".

"В случае отказа — применяли психологическое давление и угрожали заключением", — рассказали в СБУ.

По материалам Службы безопасности суд признал их виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 27 "депутатам народного совета ЛНР". Они организовали псевдореферендум в Луганской области.

Также ранее жительницу Херсонской области приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в псевдореферендуме. Женщина ходила по домам и вручала людям так называемые бюллетени для проведения незаконного голосования.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

13:31 Россияне придумали, как отправлять на фронт осужденных за "самоволку" солдат

Новина з відео

13:30Активность российской авиации в Черном море растет: Братчук о предполагаемых ракетных обстрелах

Новина з фото

13:28 Лобода встретилась в Киеве с крестницей: кто она

13:23 В Херсонской области разоблачен 21 коллаборант за сотрудничество с врагом, среди них полицейские

13:22 Кремль сообщил, говорили ли путин и Си Цзиньпин о "формуле мира" Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:10 Украинцам раздадут еще миллионы LED-ламп: как оформить в "Дії"

Оновлено

13:05 В Украине будут по-новому проверять пьяных водителей: что изменилось

13:00 УДП согласовало переименование первых 12 судов

Новина з відео

12:56Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: как выглядит обстрелянная многоэтажка

12:56 Бывшего мужа Ольги Сумской прооперировала: при чем здесь Виталий Кличко

Новина з відео

13:30Активность российской авиации в Черном море растет: Братчук о предполагаемых ракетных обстрелах

Новина з відео

12:56Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: как выглядит обстрелянная многоэтажка

Новина з відео

12:30 Военное преступление рф: прокуратура начала расследование ракетной атаки по Одессе

Новина з відео

12:20 Гуменюк прокомментировала утренние взрывы во временно оккупированном Крыму

Новина з відео

11:29 Количество жертв ночного обстрела общежития на Киевщине увеличилось

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:50 Изменение тактики: рф начали экономить морские ракеты, — Гуменюк

Новина з відео

10:28 В Крыму по радио звучат рекомендации по эвакуации с полуострова: что известно

Новина з відео

23:41 Фанаты дождались: Дорофеева и Кацурин впервые выступили с песней "Чтобы не было"

Эксклюзив

23:00В Одессе повреждено здание монастыря: появились первые кадры последствий ракетного удара

Новина з відео

22:59 "Сегодня Украина начала отмечать годовщину первых победных сражений": обращение Зеленского

Новина з фото

12:33 Одиозная блогерша запросила деньги за рекламу благотворительного концерта: бурная реакция соцсетей

Новина з фото

06:40 Риз Уизерспун — 47: самые известные роли голливудской блондинки

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Эксклюзив

06:00Оккупация в зоне отчуждения: как восстанавливается Иванков после 36 дней с россиянами

Новина з фото

21:23 Знаменитости-эмигранты: ТОП-5 звезд-беженцев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

19:44 Сколько тратит в месяц и дружит ли с Потапом: все самое интересное из интервью Позитива

18:55Станут золотыми: какие продукты на Пасху стоит купить уже сейчас

Эксклюзив

18:50На что способны иностранные МиГи, или Как рождается авиакоалиция

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Эксклюзив

18:00Тайны Балтийского моря: кто стоит за подрывом "Северных потоков", — мнение эксперта

Актуальное по теме

None 22 Март 13:31

Россияне придумали, как отправлять на фронт осужденных за "самоволку" солдат

None 22 Март 13:24

Активность российской авиации в Черном море растет: Братчук о предполагаемых ракетных обстрелах

None 22 Март 13:27

Лобода встретилась в Киеве с крестницей: кто она

None 22 Март 13:23

В Херсонской области разоблачен 21 коллаборант за сотрудничество с врагом, среди них полицейские

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB