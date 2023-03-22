На Херсонщині викрито 21 колаборанта за співпрацю з ворогом, серед них поліцейські

Підозрювані пішли на добровільну співпрацю з ворогом

Прокуратура викрила на Херсонщині 21 колаборанта. Зрадники отримали "посади" в незаконному правоохоронному органі області.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Так, за даними слідства, підозрювані в період дії воєнного стану добровільно почали співпрацювати з окупаційною владою рф. Вони обійняли посади в незаконному правоохоронному органі — "Государственная инспекция безопасности дорожного движения главного управления министерства внутренних дел Херсонской области".

На цих так званих "посадах" вони виконували рішення окупаційної адміністрації, спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації державою-агресором частини території в Херсонській області.

Відомо, що до цього 13 підозрюваних працювали в територіальних органах Національної поліції України в Херсонській області.

Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала докази вини ще чотирьох організаторів незаконного "референдуму" на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Злочинці отримали по п'ять років позбавлення волі.